Minder ynbraken yn Fryslân as twa jier ferlyn

Yn de provinsje Fryslân is it tal wenningynbraken yn 2019 minder sterk ôfnaam as lanlik it gefal is. Yn Nederlân binne ferline jier 39.452 wenningbraken registrearre en dat is acht prosint minder as yn 2018. Yn Fryslân leit it op hast fiif prosint. De sifers komme nei foaren út in analyze dy't Independer makke hat op basis fan de meast resinte plysjesifers.