25 tips binnen oer dea Karin Grijpstra yn Koarnjum

Frou Grijpstra waard sneintemoarn dea oantroffen yn in sleat njonken har hûs yn Koarnjum. Ut ûndersyk hat bliken dien dat se troch in misdriuw om it libben kaam is. Nei omtinken oan it misdriuw op televyzje by Omrop Fryslân en yn it programma Opsporing Verzocht kamen al 15 tips binnen.

Woansdei hat de plysje mei drones ûndersyk dien yn de omjouwing fan it plak fan it misdriuw. Op útnûging fan boargemaster Buma wurde tongersdei de ynwenners fan Koarnjum en Jelsum bypraat oer de stân fan saken yn it ûndersyk nei de dea fan Karin Grijpstra.