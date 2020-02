"Boeren dy't neat dogge oan greidefûgels hearre in minderheid te wurden"

Provinsjale útnûging nei Portugal

Mar ek bûten Fryslân binne der problemen. Bygelyks yn Portugal dêr't in nij fleanfjild by Lissabon ûnder oare foar de skriezen hiel min útpakke kin.

Der leit in ôfspraak om tegearre mei Vogelbescherming Nederland de hantekeningen dy't sammele wurde te oerlangjen oan de Portugeeske ambassaseur. Der binne der no al mear as 30.000 hantekeningen set.

Mar dêr bliuwt it net by. Dêrnei stjoert Hoogland in útnûging nei Portugal om de politikus dy't foar it fleanfjild ferantwurdlik is in rûnlieding te jaan yn Fryslân. Dêrmei wol er sjen litte wat de Friezen dogge om de skries te beskermjen.