Heechwetter yn Fryslân: dizze boer pompt nóch mear wetter op syn lân

Boer Engwerda hat in soad lêst fan mûzen. Syn greidelân liket op it each wol grien. Mar, sa seit er: "As jo yn it lân sels rinne binne der in soad keale mûzeplakken, dêr't de mûzen it opfretten hawwe."

It moat rap barre

Mei opset hat Engwerda dêrom in grut part fan syn lân ûnder wetter set. Mar helpt it? "It is ín oplossing, mar noch net dé oplossing. It kostet in soad muoite. De mûzen komme wol nei boppe, mar sykje ek wer in nij plak. Dus it it wol effektyf, dat is de fraach. It moat eins hiel rap barre, dat ûnder wetter sette. Dat is noch wol dreech, it Wetterskip kin dat ek net sa gau foarinoar krije."

It op it lân bringen fan wetter is net allinne goed tsjin te mûzen, seit de boer. "Der wie hieltyd noch in tekoart oan wetter yn de grûn. Aanst roppe wy yn de simmer wer om wetter. Wy moatte better neitinke hoe't wy wetter opslaan kinne."