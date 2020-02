Hege need? Húske op stasjon Harns iepen fan earste oant lêste trein

It húske op treinstasjon Harns is sûnt ferline wike langer iepen. Reizgers hoege no net mear in kaai by de hierder fan it húske op te heljen. Se kinne der no yn troch kontaktleas te beteljen by de doar. Dat betsjut dat reizgers fan de earste oant de lêste trein nei it húske kinne yn it stasjon fan Harns.