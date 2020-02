"Friezen moatte altyd stapke mear dwaan om serieus nommen te wurden"

Fryske paradoks

Nettsjinsteande alles bliuwt Fryslân foar in soad Nederlanners noch hieltyd in ideale provinsje om te wenjen. Yn dat ramt wiisde dr. Marijn Molema fan it Frysk Sosjaal Planburo FSP op de 'Friese paradox'. It ûndersyksynstitút hat nammentlik oantoand dat, nettsjinsteande in leger opliedings- en leger sosjaal ekonomysk nivo, Friezen folle lokkiger en tefredener binne as de rest fan Nederlân.

Net frjemd dus dat in soad minsken nei in 'emigraasje' nei it Westen dochs weromkomme nei Fryslân. Dat wie bytiden wol wenne, sa fertelde Lutske, dy't jierrenlang yn Rotterdam wenne hat.

"Ynearsten fûn ik dat de Friezen mar seurden. Neat wie goed genôch. Nim bygelyks de fonteinen mei LF2018. Rotterdammers hiene dat machtich fûn, mar de Friezen hiene benammen krityk."

Eline en Joris binne by har ferhuzing nei Fryslân wol freonen kwytrekke. "Andersom hadden wij dat niet, maar zij vonden de afstand naar Friesland veel te ver. Bovendien vonden zij de koffie in de plaatselijke horeca ver onder nivo".

Mariska út Amsterdam, dy't trije dagen yn 'e wike yn de Fryske haadstêd wurket, fûn krekt it Fryske folk sels skuldich oan dy kleau". "Ik heb vanavond de helft van wat gezegd is niet eens kunnen verstaan, want er werd veel Fries gesproken".

Presintator Jacco de Boer neamde dat krekt de krêft fan IepenUP Live: "In iepen poadium wêrby't eltsenien de taal sprekke kin dy't er wol. Frysk- en Hollânsktaligen kinne inoar helpe om inoar te ferstean."