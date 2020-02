"Friezen moeten altijd stapje meer zetten om serieus genomen te worden"

Friese paradox

Ondanks alles blijft Fryslân voor veel Nederlanders nog steeds een ideale provincie om te wonen. In dat kader wees dr. Marijn Molema van het Fries Sociaal Planbureau FSP op de 'Friese paradox'. Het onderzoeksinstituut heeft namelijk aangetoond dat, ondanks een lager opleidings- en sociaal-economische niveau, Friezen veel gelukkiger zijn dan inwoners van de rest van Nederland.

Niet vreemd dus dat veel mensen na een 'emigratie' naar het Westen toch terugkeren naar Fryslân. Dat was soms wel even wennen, vertelt Lutske die jaren in Rotterdam heeft gewoond.

"Ik vond eerst dat Friezen maar zeurden. Niets is goed genoeg. Neem bijvoorbeeld de fonteinen met LF2018. Rotterdammers hadden dat prachtig gevonden, maar de Friezen hadden vooral kritiek."

Eline en Joris zijn na hun verhuizing naar Fryslân vrienden kwijtgeraakt. "Andersom hadden wij dat niet, maar zij vonden de afstand naar Friesland veel te ver. Bovendien vonden zij de koffie in de plaatselijke horeca ver onder niveau".

Mariska uit Amsterdam, die drie dagen per week in de Friese hoofdstad werkzaam is, vond dat vooral de Friezen zelf schuldig zijn aan die kloof. "Ik heb vanavond de helft van wat hier gezegd is niet eens kunnen verstaan, want er werd veel Fries gesproken".

Presentator Jacco de Boer zei dat dat nou juist de kracht is van een programma als IepenUP Live: "Een open podium waarbij iedereen de taal kan spreken die hij wil. Friestaligen en Nederlandstaligen kunnen elkaar helpen bij het verstaan van de taal."