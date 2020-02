Steatsboskbehear knapt it Fjoerboetsdún op Flylân op

Neffens Steatsboskbehear wie it de lêste jierren net netsjes op it dún. Net al it meubilêr op it dún wie nedich, de treppen wiene net maklik te beklimmen en de paden wiene ûnoarderlik.

Troch architektburo Le Far West is der in nije ynrjochting makke. Foar 28 april moatte de wurksumheden klear wêze. Oant dy tiid kin it wêze dat it dún wat minder tagonklik is.