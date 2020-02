Oplossingen foar ekologyske wetterkwaliteit yn Workumer Nieuwland

Yn 'e mande mei belanghawwenden hat Wetterskip Fryslân socht nei oplossingen om it te ferbetterjen. Der hawwe ferskate oerlizzen west dy't laat hawwe ta it ûntwerp-projektplan Klimaatrobuuste Polders. Dit plan is ek te lêzen op de webside fan it wetterskip. Takom wiken kin elkenien dit plan lêze en hjir op reagearje.

Wetteroerlêst

Wetterskip Fryslân ferbetteret de ekologyske wetterkwaliteit troch de oanlis fan natuerfreonlike oevers. Op dy wize wurdt it wetter skjin hâlden en is de streek better beskerme tsjin wetteroerlêst.

Der wurdt in ynringearkomst organisearre om de hjoeddeiske situaasje en foarstelde oplossingen te besprekken. It wetterskip giet dêrby graach yn petear mei belanghawwenden. Op tongersdei 5 maart fan 19.00 oant 20.30 oere yn it Kultuerhús Klameare yn Workum.