FrieslandCampina makke ferline jier wer winst nei minder jier 2018

Benammen yn de thúsmerken fan Nederlân, Dútslân en België stiene groei en winst ûnder druk. FrieslandCampina hat de jiersifers tongersdei bekend makke.

Offallers

FrieslandCampina hie yn de twadde helte fan 2019 te krijen mei ôffallers fanwege de ûnrêst yn Hongkong. Dêrtoch gie de omset fan de business group Specialised Nutrition omleech. Ek wie der in tekoart oan it molkaaiwyt lactoferrine dat ek foar berne-iten brûkt wurdt.

Dat de oanfier fan molke minder wurden is, komt om't it tal melkfeebedriuwen dat oansletten is ôfnommen is en om't de produksje fan húsmerkprodukten dy't gjin winst opsmieten ophâlden is.

Winst

Dat der wol sprake is fan winst hat te krijen mei it tanimmen fan de omset fan guon produkten lykas tsiis en jild dat Friesland Campina krigen hat út bygelyks de ferkeap fan oandielen yn Koninklijke CSK Food Enrichment. De ferkeap fan produkten as molkpoeier en bûter is minder wurden. Ek binne in tal bedriuwen oernommen yn Nederlân, Spanje en de Feriene Steaten dy't foar ekstra omset en winst soargen.

Boeren barre minder foar de molke

De molkpriis foar de leden-melkfeehâlders gie mei 1,4 persint omheech mei 37,95 euro foar 100 kilo molke. Yn 2018 wie dat 37,43 euro.