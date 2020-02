Fryske gemalen draaie maksimaal tsjin wetteroerlêst

De gemalen draaie allegearre op maksimale kapasiteit en de wetterstân yn de boezems sakket. Dat komt ek troch de spuikapasiteit fan de Cleveringslûzen.

Meldingen

By it wetterskip komme noch wol meldingen oer de hege wetterstân en oerlêst dêrtroch. It wetterskip seit dat der lokaal ekstra maatregels nommen wurde as dat nedich is. Sa kin der begelyks tydlik wetter opfongen wurde yn polders en natuergebieten.