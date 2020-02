Soargen yn Noardeast-Fryslân oer in 5G-netwurk: is it ûnûntkomber?

Rudolf van der Berg wie út namme fan de VNG oanwêzich. Hy joech oan dat it útroljen fan in 5G-netwurk foar gemeenten benammen in soad oanpassingen yn regels betsjut. "It hâldt yn dat gemeenten harren ynfrastruktuer, gebouwen, lantearnepeallen beskikber stelle moatte foar antennes. Dat is in soad wurk, dêr moatte regels foar wêze en kontrakten foar ôfsletten wurde. Dêr moat je rekken mei hâlde yn de gemeentlike organisaasje."

Van der Berg neamt Kollum as foarbyld. "Hjir yn Kollum stiet op dit stuit ien antenne, dat is net in soad wurk. Mar sy moatte aanst 98 persint fan it gemeentegebiet dekke mei 8 megabit de sekonde, dus der moatte mear en lytsere antennes bykomme. Krekt foar dy lytsen is mear wurk nedich. Dan binne der yn Kollum miskien wol 5 of 10 antennes nedich. Oan de ein fan it jier komt de nije wet, dan kinne wy der de kommende tweintich jier gebrûk fan meitsje. Yn juny is der in feiling, dus yn july soe it 5G hjir aktivearre wurde kinne."