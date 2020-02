FIDEO: Earste wetterstoftrein yn Nederlân wurdt test yn Ljouwert

De testritten fine yn 'e nacht plak, sûnder reizgers en mei snelheden oant 140 kilometer yn 'e oere. De trein hjit de Coradia iLint en waard troch in lokomotyf fan Dútslân nei it spoar tusken Ljouwert en Grins brocht, om't dy allinne op dat trajekt teste mei. Yn Dútslân ride al ferskate wetterstoftreinen.

Tongersdeitemoarn is de nije wetterstoftrein keppele oan in trein fan Arriva. Dêrmei wurdt test oft de wetterstoftrein fuortsleept wurde kin, mocht de trein it net mear dwaan. Sokke testen wurde altyd dien as der nije treinen binne. De test is dien troch ProRail en Arriva.