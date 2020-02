Minne tarieding Sven Kramer op WK fanwegen sykte yn famylje

Op in spesjale parsekonferinsje sei Sven Kramer dat hy in minne wike achter de rêch hat. Dêrtroch hat hy him net goed tariede kinnen op it toernoai yn Noarwegen.

Privacy respektearjen

Kramer liet it by dy ferklearring, en woe ek net foarútsjen op it toernoai. Hy wie sichtber oandien, en frege om de privacy fan syn famylje te respektearjen.

It WK allround wurdt sneon en snein hâlden yn Hamar.