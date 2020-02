LIVE: IepenUP live oer de kleau (de 'kloof')

De kleau, Frysk foar 'de kloof', is dy der echt? Stean Rânestêdelingen en plattelanners tsjinoer inoar? Begripe 'sy' ús net? Of is it in maklike manier om it eigen gelyk te heljen? Draaie Friezen op foar de problemen fan de Rânestêd en wurdt de wolfeart wol gelyk ferdield? Dêr prate wy oer yn IepenUp mei wittenskippers, mei minsken dy't it sels meimeitsje en mei sjoernalisten.