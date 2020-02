Fryslân riedt him ta op de komst fan it coronafirus

Op it momint dat in mooglike pasjint him meldt by de húsdokter of it sikehûs, dan moat de dokter dat direkt melde by de GGD. Dy binne hjirfoar 24 oeren deis berikber. De GGD-dokter nimt kontakt op mei de pasjint, nimt lichemsmateriaal ôf foar in diagnoaze en ûndersiket mei wa't de pasjint kontakt hân hat.

De GGD meldt de besmetting oan de boargemaster fan de oanbelangjende gemeente en de foarsitter fan de Feilichheidsregio, yn Fryslân is dat boargemaster Sybrand Buma. Nei oanlieding fan lanlike rjochtlinen kin de GGD-dokter de foarsitter advisearje in karantênemaatregel op te lizzen.

Pasjinten earst thús

Bart Maats, foarsitter fan de húsdokterferiening yn Fryslân, fertelt dat sawol pasjinten as húsdokters rjochtlinen krigen ha fan de GGD. Foar pasjinten pleatste GGD Fryslân woansdeitemoarn foar it earst mear ynformaasje oer it coronafirus. Dêryn stiet dat minsken de húsdokter belje moatte as se koarts hawwe of hoastje. Ek moatte se melde as se yn Sina, Singapoer, Súd-Koreä, Iran of yn guon gemeenten yn Italië west ha.