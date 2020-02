Gjin Aldi-supermerk oan Heerenveenseweg yn Wolvegea

Aldi Drachten B.V. hie in fergunning oanfrege foar it bouwen fan in nije supermerk op in bedriuweterrein oan de Heerenveenseweg yn Wolvegea. De gemeente Weststellingwerf joech gjin fergunning ôf en Aldi Drachten B.V. stapte dêrop nei de Ried fan Steat.

Net yn bestimmingsplan

Dy makke woansdei bekend dat in supermerk op dat plak net past yn it bestimmingsplan en dat it dêrom terjochte is dat de gemeente gjin fergunning ferliend hat. Fierder docht út de boutekening bliken dat in part fan de winkel binnen de saneamde 'risicokontoer' komme soe fan in LPG-tank. Dat kin net fanwegen de feilichheid.