Ljouwerter rydt mei 130 kilometer op 'e teller oer Harnzerstrjitwei

De plysje dielde mear bekeuringen út: twa kear foar riden troch read ljocht, trije kear foar it fêsthâlden fan in telefoan by it autoriden, ien kear foar ynheljen oer in trochlutsen streek, ien kear foar in auto dy't oer in fytspaad ried en der wie in bekeuring foar in fytser dy't net op it ferplichte fytspaad fytste.