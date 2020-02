Fyftjin tips yn saak-Koarnjum

De plysje stiet noch foar in riedsel en freget help fan elkenien dy't wat sjoen hat. Sa hat der in oprop west by Omrop Fryslân en yn it programma Opsporing Verzocht.

In spesjaal drone-team fan de plysje hat woansdei aktyf west yn Koarnjum. De spesjalisten binne troch it rezjerzjeteam frege om loftfoto's te meitsjen fan it plak-delikt en it gebiet dêromhinne. De plysje hat yntusken mei famylje, kollega's en doarpsgenoaten fan it slachtoffer praat. Mar it saneamde Team Grootschalige Opsporing is noch lang net klear.