Mear brânmeldingen oer pelletkachels: mar wêr leit de oarsaak?

Hjirtroch tinke in soad minsken al gau dat it mis is en belje se it alarmnûmer, mient Hiemstra. De brânwacht docht dêrnei in melding fan in brân, om't ek sy somtiden net witte hoe't in pelletkachel wurket.

Foarljochting oan brânwachtminsken

Dêrom nûget de ferkeaper brânwachten no út om ris del te kommen, sadat hy it allegearre útlizze kin. "Dan kin ik harren ynformaasje jaan oer hoe't de kachels wurkje en hoe't je der feilich mei omgean kinne."

Like feilich as sintrale-ferwaarmings-tsjettel

Hiemstra baalt fan it byld dat no sketst wurdt fan in ûnfeilich apparaat: "It is like feilich as in CV-tsjettel, mei sensoaren dy't op temperatuer útskeakelje kinne en in loftdrukskeakeler dy't de kachel yn- en útskeakelje kin. Dus it is feilich, mar de brûker bepaalt de feiligens ek mei."