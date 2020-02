Grutskalich plysje-ûndersyk mei drones nei misdriuw Koarnjum

It doarp is noch altyd ferslein oer de dea fan Karin Grijpstra. "Jo skrikke hiel bot, soks ferwachsje jo hjir net", seit Koarnjummer Dooitzen Swierstra. It jout in gefoel fan ûnfeiligens yn it oars rêstige doarp. Der is wol in buertprevinsje-app dêr de doarpsbewenners opfallende saken op melde kinne, mar dêr stiet net safolle op, seit Swierstra.

De plysje hat it team foar grutskalige opspoaring op de saak set. De saak kaam tiisdeitejûn ek oan de oarder yn it programma Opsporing Verzocht. De plysje komt woansdei yn de rin fan de dei mei in oersjoch oer wat der allegearre oan tips binnenkaam is, hoefolle tips oft se krige hawwe en hoefolle dêrfan oft brûkber binne.