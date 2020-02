Acht Fryske soarchoanbieders sette mei-inoar yn op mear technology

It gearwurkingsprogramma hjit 'Anders werken in de zorg Fryslân.' Der moat bygelyks ek saakkundigens ynskeakele wurde kinne mei help fan in Smart Glass. De gearwurking is opset yn neifolging fan ferskate inisjativen yn Brabân. It tal âlderein nimt ta en de soarch stiet hieltyd mear ûnder druk. Nije technologyen moatte de it soarchpersoniel stypje, sa't der yn deselde tiid mear âlderein holpen wurde kinne.