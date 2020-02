Nijbou fan it Haerenkwartier yn Easterwâlde úteinset: sloop fan 170 wenten

Tegearre mei de bewenners is der foar nijbou keazen, yn stee fan renovaasje. De wenten wurde net op it gas oansluten en binne enerzjyneutraal. Gemeente Eaststellingwerf pakt it rioel oan, lykas de wetterberging en it grien yn de buert.

Sloop en nijbou yn bewenning

Rob Hoogeveen fan wenningkorporaasje Actium: "We hebben een heel vernieuwend concept dat we in zeven weken slopen en weer nieuw bouwen. Dat is nog nooit gedaan, en zeker niet in bewoonde staat. Dus mensen die van woning wisselen en weer terug gaan. Alles moet meewerken, inclusief het weer. Maar we hopen eind 2021 wel klaar te zijn. We zijn hier heel druk aan het werk. Hier worden de 44 levensloopbestendige woningen gebouwd. Uiteindelijk gaan we als 70 procent van de bewoners het met ons eens is de rest ook aanpakken."

Bewenners keazen net foar renovaasje

In soad wenten wurde sloopt, fertelt Hoogeveen. "We gaan 170 woningen slopen en opnieuw bouwen in een korte tijd. Dat is een bijzonder traject. Dat we gaan nieuw bouwen komt bij de bewoners vandaan. Hier stonden woningen uit de jaren 70 die we al eens opgeknapt hadden. Die zijn al gesloopt. De mensen die hier woonden zijn eerder al verhuisd. Sommige wonen zijn uit de jaren 50 en 60, dat is nog niet zo heel oud voor een woning. Maar voor het doel en met alle energieperikelen zijn ze gewoon niet meer geschikt. Ook ervaren we veel geluidsoverlast. En als we hadden gekozen voor renovatie, dan moesten we over 20 jaar weer terugkomen om het weer opnieuw aan te pakken."