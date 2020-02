Earste klasse ferdwynt út treinen yn Fryslân en Grinslân: net mear nedich

Ofsletten stiltekûpees

Arriva seit yn in reaksje dat reizgers mei yngong fan desimber yn alle treinen 'overal met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en voorzieningen' reizgje. "Dit is inclusief een afgesloten stiltecoupé", seit in wurdfierder. De stiltekûpees fan de Arriva-treinen fan no binne net ôfsletten, wêrtroch't lûd út de rest fan de trein noch goed te hearren is.

Dat der gjin earste klasse mear yn de trein is, is foar Nederlân frij unyk. Yn alle NS-treinen kinst reizgje yn de earste en twadde klasse. Ek yn de NS-treinen fan Fryslân nei Zwolle ta bliuwt in earste klasse, krekt as op alle trajekten fan Arriva yn bûten Fryslân en Grinslân.

Ien oare útsûndering

De iennige oare útsûndering is tusken Dordrecht en Geldermalsen. De treinen fan Qbuzz dêr ha ek allinnich in twadde klasse.

Yn de Arriva-treinen tusken Ljouwert en Harns Haven en tusken Ljouwert en Starum jildt al langer allinnich it twadde klasse-taryf. Yn dy treinen binne op it stuit wol earste klasse-kûpees, mar dêr hoechst net ekstra foar te beteljen.

Nije en ferboude treinen

Yn de achttjin nije treinen dy't Arriva oanskaft, komme allinnich twadde klasse-stuollen. Dy ride allinnich tusken Ljouwert en Grins. De treinen dy't Arriva op it stuit noch brûkt, wurde omboud: dêr komt de earste klasse net yn werom. As de ferbouwing fan de treinen yn desimber noch net klear is, dan kinst mei in twadde klasse-kaartsje yn de earste klasse sitte.