Undersikers fine mear swalkôffal yn de Waadsee as in jier lyn

It ûndersyk is yn 2018 úteinsetten en ek yn 2019 útfierd. It is dien op plakken dêr't gewoanwei gjin minsken komme. Trije lokaasjes binne trije kear bemeunstere op swalkôfal: de Stienplaat tusken Teksel en Flylân, it eilantsje It Gryn en de Suderdúntsjes op it Grinser Waad.

Op alle trije plakken is der mear ôffal fûn as in jier earder; benammen plestik ôffal. "Het was wel opvallend dat we meer tegenkwamen, maar dat was ook wel te verwachten na de ramp met de MSC Zoe", seit ûndersiker Elise Bravo Rebolledo fan Bureau Waardenburg.

Benammen op de Suderdúntsjes tusken Rottumereach en Borkum lei in hiel soad troep, wylst dat yn 2018 noch it skjinste plak wie, om't it ferbean gebiet is foar minsken. Opfallend wie ek de fynst fan in soad paraffine.