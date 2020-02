Riedsfraksjes Smellingerlân kritysk oer advys ta sakekolleezje

"Dy tiid hawwe we net"

De ChristenUnie seit in soad wurdearring te hawwen foar de analyze fan Baas, mar is ek gjin foarstanner fan in sakekolleezje. Neffens Baas soe der by it foarmjen fan in sakekolleezje de minste tiid ferlern gean. De ChristenUnie sjocht lykwols mear heil yn in polityk mearderheidskolleezje. "Wy sykje de feroaring benammen by de ried sels. De oanrin nei in sakekolleezje kin polityk gefoelich wêze en in soad diskusje opsmite, mar dy tiid hawwe we net."