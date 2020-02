Pornostjer Kim Holland op NHL Stenden: "Seksuele voorlichting is niet met z'n tijd meegegaan"

Ut ûndersyk docht bliken dat ûngefear de helte fan de jongerein jonger as 18 jier yn it ôfrûne healjier seks hân hat. Wylst goed 80 persint fan de jonges en 30 persint fan de famkes yn dyselde perioade porno sjoen hat. "Jongeren zien porno al op hele jonge leeftijd en dat geeft ze toch een heel ander beeld", leit Holland út. "Zij zien het als iets waarvan ze iets kunnen leren of waar ze voorlichting uit kunnen halen. Maar dat is het dus niet."

Porno is net de realiteit

It wichtichste dat Holland de jongerein meijaan wol, is dat porno net de realiteit is. "Ik ben begonnen met het allerbelangrijkste: de allereerste stapjes in hun liefdesleven: de puberteit, verliefd worden, de eerste kus. Ik heb benadrukt dat als je op een goede manier daarmee de eerste stapjes kunt maken, dan krijg je veel meer zelfvertrouwen."

Jongere doelgroep

De foarljochting dy't Holland jout, is eins mear bedoeld foar jongere bern."Het is de bedoeling dat ik het ook voor het middelbare onderwijs ga doen, maar ik koos nu voor de hogeschool omdat ik graag feedback wil. Je wil horen of ze iets aan je verhaal hebben en of het op de juiste manier is gebracht." NHL Stenden frege Holland om foarljochting te jaan, om't dat net altyd like maklik is foar âlden en dosinten.