Fersleinens yn Koarnjum is grut: "Freeslik, dit binne we hjir net wend"

Mar wat der no krekt bard is, dat wit Keizer net. En dêr wol er ek net oer spekulearje. "Je kinne fermoedens ha, je fantasy giet op 'e rin. Mar alles is mooglik. De plysje seit ek dat se neat útslute. Dus dêr moatte we it earst mar by litte."

Wat er wol wit, is dat it der eins altyd sa gemoedlik oan ta giet yn syn doarp. "We fine fan alles út mei-inoar. We ha in hiel ryk ferieningslibben, ek om it doarpshûs hinne. It tsjerke, allegear fredich mei elkoar. In geweldige fuotbalklup, om mar in pear dingen te neamen. Je prate wolris tsjin elkoar oan, mar dêr bliuwt it by."