Ferkenner Ton Baas: Smellingerlân moat kolleezje en bestjoerskultuer feroarje

Foar in stabyl en goed gemeentebestjoer kin Smellingerlân it bêste fierder mei in sakekolleezje. Dêrnjonken moat de gemeenteried aktyf oan de slach mei de bestjoerskultuer, want dy wurdt no dominearre troch wantrouwen en te min saakkundichheid. Neffens ferkenner Ton Baas moat de polityk fan Smellingerlân hiel gau 'oer it eigen skaad' hinne springe om it bestjoer fan de gemeente te ferbetterjen.

Ferkenner Ton Baas: