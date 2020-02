Vluchtelingenwerk: needopfang yn Ljouwert is "pure onkunde" fan it kabinet

Abdeluheb Choho is direkteur fan Vluchtelingenwerk Nederland. Hy hat gjin goed wurd oer foar it kabinet. "Dat het COA nu een noodopvang inricht, is pure onkunde. Het is een crisis die zelf door het kabinet is veroorzaakt. Dit kabinet heeft geen controle meer over de uitvoering van het asielbeleid."

Al earder oan de bel lutsen

Vluchtelingenwerk wiist derop dat sy yn 2018 oan de bel lutsen dat needopfang wer nedich wêze soe as de wachttiden net koarter wurde soene. It hat te krijen mei de besunigingen by de IND, want it tal asylsikers is al twa jier stabyl.

"Mensen hebben in eerste instantie rust nodig", seit Choho. "Zij hebben vaak een lange reis achter de rug en hebben vaak vreselijke gebeurtenissen te verwerken. Om mensen dan in een evenementenhal te zetten waar ze niets om handen hebben, is onmenselijk. Twee jaar geleden viel deze maatregel nog enigszins te begrijpen. Toen was het overmacht, nu is het pure onkunde."

Sa koart mooglik

Vluchtelingenwerk wol sa gau as mooglik in team fan meiwurkers en frijwilligers ree ha om asylsikers te begelieden as de needopfang iepen is. Wat Choho oanbelanget, moat de needopfang gjin dei langer duorje as needsaaklik. "En we gaan er scherp op letten dat er geen kwetsbare asielzoekers terechtkomen. Ondertussen moet de staatssecretaris stoppen met veranderingen in het asielproces en alles op alles zetten om de wachttijden terug te dringen."