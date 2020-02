PVV stelt fragen oer sâltsoerútsjit ôffaloven REC

De Stichting Afvaloven Nee hie yn in earder stadium al oan de bel lutsen. Yn in reaksje op de útspraak fan de RvS stelde deputearre Douwe Hoogland dat de REC Harns oant 1 jannewaris 2020 de tiid krige om de útsjit fan sâltsoer te ferminderjen. Oant no ta hat it kolleezje fan Deputearre Steaten dêr noch gjin dúdlikheid oer jûn.

Lek yn 'e tsjettel

Neffens fraksjefoarsitter Max Aardema komme de fragen net samar út de loft fâllen, om't de REC koartlyn noch in wykein stillein hat fanwege in lek yn 'e tsjettel. By dizze proseduere waarden hegere gehalten fersmoarge stoffen mjitten.

Neffens ôffalferwurker Omrin wie der troch in geunstige súdeastlike wyn beperkte oerlest yn de ûmjouwing. "De storing en de verklaring van de Omrin bewijst maar weer dat er met een nog meer kritischer oog gekeken moet worden naar de uitstoot van de afvaloven", seit Aardema