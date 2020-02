Reinbôgeflagge foar VV Drachtster Boys: "Fuotbal is foar eltsenien"

It bart noch te faak dat homoseksuele jongeren sportklubs ferlitte om't se har net feilich fiele. Neffens belange-organisaasje COC Fryslan soe it dêrom in goede saak wêze dat alle ferienings in reinbôgeflagge wapperje litte by de klup. VV Drachtster Boys, Sportbedrijf Drachten, COC Friesland, Tûmba en de KNVB kamen dêrom tiisdeitemiddei tegearre foar it oerlangjen fan de reinbôgeflagge oan VV Drachtster Boys.