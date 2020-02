Ferleging maksimumsnelheid hat gjin gefolgen foar ambulânsesoarch

Twa minuten stadiger

Ek Kijlstra Ambulancezorg sil ûndersikje oft de snelheidsferleging konsekwinsjes hat. Neffens in rekkenmodel fan Omrop Fryslân sil in spoedrit tusken sikehûs MCL yn Ljouwert en it UMCG yn Grins yn de nije sitewaasje 2 minuten langer duorje.

"Ik denk dat het in de praktijk niet veel gaat uitmaken wat betreft de aanrijdtijden," seit Jeroen van der Gulik. "De keren dat je echt de 170 aantikt, komen niet vaak voor en meestal is het voor de patiënt fijner om langzamer te rijden. Het belangrijkste op de snelweg is dat je kunt doorrijden en welke snelheid daarbij hoort is minder belangrijk."