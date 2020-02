De Rouwe: "Opstelling premier Rutte yn Brussel is risiko foar de provinsje"

Fryslân wol dat jild foaral ynsette foar projekten op it mêd fan sirkulêre ekonomy, wettertechnology en natuerynklusive lânbou. De ôfrûne jierren hat yn Fryslân benammen it midden- en lytsbedriuw stevich profitearre fan Europeeske subsydzjes.

Risiko foar provinsjes

Neffens De Rouwe is de opstelling fan it Nederlânske regear yn Brussel in risiko foar provinsjes as Fryslân. "Ik snap dat Rutte sunich wêze wol, mar it risiko 'pennywise en poundfoolish' leit op 'e loer." De Rouwe soe graach sjen dat it kabinet by fierdere ûnderhannelingen oparbeidet mei de provinsjes.

"It regionaal ekonomysk belied wurdt útfierd troch de Europeeske Uny yn gearwurking mei de provinsjes. Den Haach hoecht dêr net folle mear oan te dwaan." Provinsjes, ynstellingen, mar ek bedriuwen yn de regio sille it bot fernimme as de mooglikheden foar Europeeske stipe fuortfalle of folle lytser wurde, seit De Rouwe.