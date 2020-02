Ljouwert kriget needopfang foar seishûndert asylsikers yn WTC Expo

De tydlike opfang yn it WTC Expo moat op 18 maart iepene wurde en rint oant úterlik 1 oktober 2020. "In principe komen hier mensen die net in Nederland zijn", seit boargemaster Buma fan Ljouwert. "Het kan ook zijn dat mensen komen van bestaande opvanglocaties. Maar het zijn in principe nieuw binnengekomen vluchtelingen. Het kunnen in elk geval geen mensen zijn uit landen waarvan je meteen weet dat ze teruggaan, die blijven in Ter Apel. Ook mensen die overlast geven, komen naar andere plekken."

It COA, it Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, kaam dizze moanne mei it fersyk by de gemeente Ljouwert. Ien fan de wichtichste redenen is dat it COA net genôch hat foar de 28.000 flechtlingen yn Nederlân. Dêrom kaam it COA by Ljouwert út, omdat dêr alris earder in tydlik opfangsintrum sitten hat. "We hebben meteen naar de haalbaarheid gekeken en naar de ervaringen van 2015", seit Buma.