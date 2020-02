HEA! Waadrinne mei pake en beppe

Skulpen sykje, kuierje yn de drek, rinne op de boaiem fan de see. Dat diene de pake's en beppe's tegearre mei de bernsbern yn it ramt fan 'Help Pake en Beppe de Vakantie Door'. Dit waard organisearre troch museum It Fiskershúske yn Moddergat. Rinne op it Waad falt net ta, mar it wie in prachtige middei en jo moatte sa no en dan efkes wat dwaan mei de bern.