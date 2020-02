Iepenbier Ministearje: taksysjauffeur hat skuld oan deadlik ûngelok

It Iepenbier Ministearje fynt dat in 60-jierige taksysjauffeur fan Bontebok skuldich is oan it deariden fan in frou fan Lippenhuzen. De botsing barde yn novimber 2017 op 't Kiemke op De Gordyk. De man ried te hurd en botste op de auto fan de 56-jierrige frou. De frou ferstoar op it plak sels oan har ferwûnings. De offisier fan justysje easket in wurkstraf fan hûndert oeren en in rydûntsizzing fan acht moannen ûnder betingst.