Lúkse ferlingde Audi fan ûndernimmer Romke Kooyenga stiet te keap

Romke Kooyenga bestelde de auto yn 2013, om't hy foar syn wurk in soad reizgje moast tusken Fryslân en België. Der kin ek yn de auto wurke wurde oan in klaptafel, sjoen wurde nei in multymediaskerm en slept wurde op de lukse stuollen.

"Do sitst hjir echt as in kening", fertelt Talstra. "Do kinst hjir ûnderut lizze en suver sliepe!"

Sykte fan broer

Dat Kooyenga de auto te keap set, hat in tryste reden. "Us klant hat der goed sân jier yn riden. Omdat syn broer en sjauffeur no slim siik is, hat hy de auto te keap set. Hy woe net mei in oare sjauffeur yn dizze auto ride."