Fergees waarmtescans no ek yn Smellingerlân mooglik

De gemeente stelt waarmtebyldkamera's beskikber. Der wurde ek twa kamera's fia de bibliotheek oanbean, foar Android en iPhone. Leden fan de biblioteek kinne dizze kamera's in wike lang liene foar it scannen fan harren wenning.

De waarmtescans wurde oanbean troch de wykried en doarpsbelangen dy't de kamera's yn brûklien krije. Oant no ta binne der sân doarpen en wiken mei oan de gong west.

Giele gebieten

De kamera's binne maklik te brûken mei in telefoan of tablet. Mei in app en in lyts opsetstikje dy'st op de telefoan of tablet klikst jout it apparaat oan wêr't de waarmte út 'e hûs lekt. Yn de app ljochtsje de gebieten giel op wêr't in soad waarmte it hûs ferlit.

De gemeente Smellingerlân hat ferline jier 300.000 euro fan it Ryk krigen om wenningeigeners te stypjen mei enerzjybesparjende maatregels. De kommende moannen sil de gemeente meardere aksjes dwaan om hûseigeners te stimulearjen en advisearjen op it gebiet fan enerzjybesparring.