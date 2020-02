Wommels bliid mei 12 hierwenten op it plak fan de âlde biblioteek

Paul Meijlis fan doarpsbelang Wommels is tige wiis mei 't Nije Bosk. "Wy binne as doarpsbelang wiis mei dizze inisjativen. Wy wiene ek al jierren mei de eardere gemeente Littenseradiel yn petear: hoe kinne wy de jongerein wat biede? En op in betelbere wize. Dit soarte dingen: betelbere, lytse wenienheden der is ferlet fan. Der binne de lêste jierren wat grutte gebouwen frijkaam. Dêr hawwe wy as doaprsbelang wol soargen oer hân: wat sil dêrmei barre? Yn de maitiid fan 2019 hawwe wy in grutte enkête holden ûnder jongerein om te sjen oft der ferlet is fan betelbere wenromte. Sa is dit plan ûntstien. Doarpsbelang bout net, mar in gemeente moat der as eigener wol wat goeds mei dwaan. Der barre hjir goeie dingen."

Enerzjykosten

Projektûntwikkelder Martin de Maa: "Energie-neutraal en zorgeloos wonen is heel goed is. In 2030 moeten er al 2 miljoen bestaande woningen van het gas af hebben. In 2050 willen we in heel Nederland energie-neutraal zijn. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Als het goed is hebben de toekomstige bewoners een woning waar ze hoegenaamd geen energiekosten hebben."