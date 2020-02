Wat kinst sels dwaan om besmetting mei it Coronafirus foar te kommen?

2. Plakken

Mocht it Coronafirus yndie yn Nederlân om him hinne gripe, dan is it tûk om plakken dêr't in soad minsken by inoar komme te ûntwiken. Dêr hast nammentlik in gruttere kâns dat der in persoan tusken sit dy't it firus by him hat.

Plakken dy't gefaarlik wêze kinne binne bygelyks it iepenbier ferfier, of konserten. "Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van waar het is en hoe ziek de mensen zijn", fertelt Linda Verhagen fan GGD Fryslân.