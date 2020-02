Bumperkleevjende bestjoerder rydt fiersten te hurd yn streamende rein

Elke kear as in foarlizzer op de linker rydstripe foar him ried, gie de bestjoerder fan de bestelbus dêr fiersten te deun achter riden.

Team Verkeer Noord-Nederland warskôget foar sok rydgedrach. "Houd alsjeblieft afstand! Denk aan de 2-secondenregel!" De man is op 'e bon slingere foar sawol it te hurd riden as it bumperkleevjen.