Wetterskip Fryslân: grûnwetter yntusken wer aardich op peil

"We stean der goed foar. It wetter fan boppe hat derfoar soarge dat it wer wiet is. Ek op de djippere ûndergrûn, de sângrûn is it wer normalisearre", seit Henk Flikkema fan it Wetterskip. Fryslân hie de ôfrûne twa jier bot te lijen ûnder de hege temperatueren: sa wie der in bereiningsferbod ynsteld, moasten diken ekstra kontrolearre wurde en wie de wetterstân yn rivieren te leech foar de binnenfeart. Ek wie der op guon plakken in smook- en stookferbod.

Goede grûnwetterbuffer

Neffens Flikkema is der wer in goede grûnwetterbuffer foar it kommende groeiseizoen. Mar: "As it nei de kommende wiken wer drûger wurdt, sil dy grûnwetterstân wer ûnderút sakje. Dus we moatte wol nei de langere termyn sjen. Hoe langer it drûch bliuwt, hoe mear problemen je letter wer krije kinne."

Dat de rein no mei bakken út de loft falt, moatte elkenien mar bliid mei wêze, neffens Flikkema. "Ik snap dat minsken it hiel ferfelend fine en ek dat de boeren der op it lân lêst fan hawwe, mar we hawwe dit wetter nedich om it ek yn drûge perioades te brûken."