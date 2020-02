Arts-mikrobiolooch: "Coronafirus komt nei Nederlân, mar gjin reden ta panyk"

"Als eerste overleggen we met het RIVM en vervolgens kijken we wat het betekent voor Friesland", leit Verhagen út. Dêrnei wurdt der kontakt lein mei bygelyks húsdokters en sikehûzen.

Neffens Anne-Marie Elsacker, arts-mikrobiolooch by Izore, it sintrum foar ynfeksjesykten yn Fryslân, is it in kwestje fan tiid oant it firus hjir opdûkt: "Ik denk dat we het gewoon gaan krijgen. Vroeg of laat gaat het ons bereiken."

Dochs moatte we mei ús allen net te benaud wurde. Van Elsacker: "De sterftecijfers zijn steeds rond de 2 procent. Maar dat is van alle mensen die we herkennen met het virus." Lang net elkenien dy't it firus hat, wurdt dêr ek op tsjekt. "Ik denk dat veel meer mensen ziek zijn dan we weten, waardoor in procenten het aantal sterfgevallen nog lager ligt". Dat soe betsjutte dat de sifers oerienkomme mei bygelyks de gewoane gryp.