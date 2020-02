Issa Kallon wiken oan de kant by Cambuur fanwege blessuere

De blessuere is ekstra soer foar Kallon, om't er krekt werom wie fan in hamstringblessuere. In moanne lyn tsjin Volendam rûn er in ferrekking op yn de oare hamstring. Dêrfan wie er krekt wer hersteld; freed stie er foar it earst wer yn de basis.

Trainer Henk de Jong sil puzelje moatte yn de oanfal, want ek Jarchinio Antonia foel freed blessearre út. Ferline wike heakke ek Mitchel Paulissen al ôf.