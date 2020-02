Sportcast: "Se falle by SC Cambuur op it stuit by boskjes om"

It iennige wat SC Cambuur noch fan promoasje ôfhâlde kin, is it tal blessueres. Issa Kallon, Robin Maulun, Jamie Jacobs, Mitchel Paulissen en Jarchinio Antonia binne de lêste wiken blessearre rekke en dat is reden ta soarch. By SC Hearrenfean binne der nei it lykspul tsjin ADO Den Haag oare soargen. It gebrek oan effektiviteit brekt de ploech al wikenlang op. Dizze wike prate Roelof de Vries, Andor Faber en Arjen de Boer oer it betelle fuotbal yn Fryslân. Dit alles ûnder lieding fan Jantine Weidenaar.

Harkje hjir de SportCast fan moandei 24 febrewaris werom.