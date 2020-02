'Wedstriid fan de Wike' is WK allround en sprint

Slagget it Sven Kramer om foar de tsiende kear wrâldkampioen allround te wurden? It is de grutte fraach oan de foarjûn fan it WK allround en sprint, dat freed begjint yn it Noarske Hamar. It toernoai duorret oant en mei snein en de Fryske reedriders binne knap fertsjintwurdige. It is dêrom de 'Wedstriid fan de Wike'.