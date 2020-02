Plannen foar 'Fryske Game of Thrones' op de Faëroer-eilannen

Neffens Hoebe moatte dizze Friezen bekend stien hawwe as in soarte Grutte Pier. "Het lijkt ons een goed startpunt voor een serie." De searje soe neffens Hoebe ek ideaal wêze foar in bedriuw lykas Netflix of in oare streaming-tsjinst. "Deze zenders geven veel geld uit voor hele lokale producten, en Friese taal en cultuur is ideaal voor zo'n serie."

Lange adem

Dochs sil it noch wol eefkes duorje foar't de searje yndied makke wurdt. New Nordic Wave wol oan de ein fan it jier, of begjin takom jier mei in groep filmmakkers nei Faëroer om dêr te praten oer de mooglikheden. Dêrnei moat in eventuele searje noch ferkocht wurde oan in streaming-tsjinst.

Foar't de searje dan op TV is, binne wy mooglik al fjouwer as fiif jier fierder, sa tinkt Hoebe.