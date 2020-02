Smokkelbern snijt trauma's oan fan bern dy't de oarloch oerlibbe hawwe

Yntinsyf

Zysling fynt it meitsjen fan it stik yntinsyf. "Ik wurkje mei fiif spilers en we hawwe mei ús allen bot dwaande west om ús der yn te ferdjipjen troch it lêzen fan boeken en it sjen fan films." Op it gegeven momint waard it foar de ploech tefolle en diene se in stapke werom. "We moatte inoar ek net oerlade, it moat net tefolle op ús sitte want dat is benauwend." Wol fynt se it in moai proses. "It giet folle djipper as de muzykteäterspektakels dy't ik faak regissearje."

Premjêre yn Amsterdam

Smokkelbern giet op 15 april yn premjêre, op de dei dat Fryslân de befrijing fiert. De premjêre is yn de Uilenburgersjoel yn de Joadske wyk yn Amsterdam, dêr't Lea Tropp as lyts famke wenne. Dêrnei is it stik yn ferskate tsjerken yn Fryslân te sjen.