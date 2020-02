Gemeenteried Harns bûget him oer opsjes amtlike húsfêsting

De fjouwer oerbleaune senario's binne renovaasje fan de Waddenpromenade, nijbou by de nije brânwachtkazerne oan de N31, renovaasje fan it stedhûs en de Groenlandsvaarder, en nijbou oan de Westerseedyk.

It kolleezje hat in lichte foarkar foar dy lêste opsje, omdat dan alle gemeentlike saken, amtlik en bestjoerlik, by elkoar komme. Boppedat soe it foar oanrin en libbenens yn it sintrum soargje.

Dêrneist tinkt it kolleezje dat de ferbouwing en útwreiding fan it gemeentehûs yn it sintrum in foarbyldfunksje wêze kin foar oaren. It ferduorsumjen fan âlde monumintale pannen is nammentlik faak dreech. As gemeente kinne se dan sjen litte hoe't dat wol kin. Harns telt 500 monumintale pannen.

Maksimaal 643.000 euro

Wethâlder Harry Boon sjocht dat nijbou op oare lokaasjes ek wol foardielen hat, benammen fanwege de duorsumens en kosten. De nije húsfesting mei net mear as 643.000 euro kostje.

De ried moat no te set oer de fjouwer lokaasjes. Dy beslút op 18 maart oer hokker plak it wurdt. Dêrnei komt der in ûndersyk nei de mooglikheden en kosten fan dizze lokaasje. As alles neffens planning giet, kin yn de simmer fan dit jier de tarieding los en soe yn 2023 alles klear wêze moatte.